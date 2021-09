Serigne Mame Mor Mbacké : « J’invite les jeunes de ce pays à acquérir le maximum de savoir utile et à être davantage endurants »

Profitant de la journée d’excellence organisée par l’Institut Al Azhar pour récompenser ses meilleurs pensionnaires, Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Mourtadha aura choisi de lancer un appel en direction des jeunes Sénégalais. Pour lui, le Sénégal a besoin d’avoir une jeunesse bien éduquée et bien instruite.





« L’on doit aller vers la mise en selle d’un nouveau type de génération, surtout intellectuelle et qui refuse l’acculturation. Je suis d’accord avec les étudiants dans nos établissements quand ils refutent le terme arabisant. L’être humain doit être identifié à son niveau intellectuel. Ils ont beau apprendre l’arabe, ils se limitent à acquérir les connaissances et non la culture. »



Le Mbacké - Mbacké de poursuivre : « Ce qui nous importe le plus c’est d’éduquer l’enfant pour en faire un être humain capable d’être utile à sa société. J’invite les jeunes à acquérir le maximum de savoir et à travailler à être le plus endurant possible... »