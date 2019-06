Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Bâ :" L'AIS ne permettra pas au pétrole de déstabiliser ce pays et les chefs religieux doivent être impliqués dans la gestion'

'' La transparence dans la gestion du pétrole et du gaz est le seul moyen d'éviter que la malédiction tant redoutée ne s'abatte sur le Sénégal. '' L'avis est de Serigne Cheikh Mbacké Khadim Awa Bâ. Le Président de l'Association Islamique pour Servir le Soufisme, qui faisait face à la presse, estime que les Sénégalais sont suffisamment matures pour ne pas commettre les mêmes erreurs que les Camerounais, Irakiens et Nigérians. Se réjouissant d'avoir pris part aux '' consultations de Diamniadio sur le pétrole en 2018'', le chef religieux d'appeler à la tempérance des ardeurs et à la clarté des actes qui seront posés.



« L' AIS lutte contre tout ce qui peut empêcher les populations de vivre dans la paix et la stabilité. L’AIS ne peut pas rester insensible au tollé suscité par le pétrole et le gaz puisqu'à chaque fois que de besoin, elle a toujours répondu présent. Comme nous l’avions dit en 2018, à travers des questions qu’on avait posées au chef de l’Etat, il reste urgent de garantir la sécurité, la transparence dans la gestion des ressources publiques. Dans tous les pays où le pétrole est découvert, il y a la guerre. C’est pourquoi nous avons exigé la sécurité dans le pays pour barrer la route aux personnes malintentionnées qui cherchent à créer des problèmes et exploiter nos ressources. Pour cela, nous devons faire en sorte que chaque Sénégalais se sente impliqué dans l’affaire du gaz et du pétrole. Et cela ne peut se faire sans transparence. ''



Serigne Cheikh Mbacké Khadim Awa Bâ de souhaiter l'implication des chefs religieux dans la gestion du pétrole et l'installation d'un dialogue soutenu et conséquent. '' Les dignitaires religieux ne peuvent pas être écartés. Il faut de la sagesse et de la crainte révérencielle dans tout ce qui s'entreprend '' conclura-t-il...p