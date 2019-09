Serigne Mahi Niass, Adjoint au khalife de Médina Baye : « La commission a repris ce que les colons (toubabs), avaient écrit sur l'histoire de notre pays… Ces membres n'ont pas été à la hauteur de la mission qui leur a été confiée... »

Lors de la prière du vendredi à Médina Baye, le guide religieux, frère du khalife général de cette cité religieuse, a fustigé la façon dont la commission en charge de la réécriture de l'histoire du Sénégal, s'est permise de retracer la vie et l'œuvre d'El Hadj Abdoulaye Niass. " La commission a repris ce que les colons ( toubabs) avaient écrit sur l'histoire de notre pays… Ces membres n'ont pas été à la hauteur de la mission qui leur a été confiée".



Selon Serigne Mahi Niass, les membres de cette commission ont tout simplement repris l'histoire racontée par les colons, tout en ajoutant une chose qui a fait déborder le vase c'est-à-dire l'appartenance d'El Hadj Abdoulaye Niass à une école ici au Sénégal. " Nous jugeons que c'est une contrevérité. Les membres de la commission ont écrit par enthousiasme. Ils n'ont aucune preuve par rapport à cette rédaction. Ils ont été guidés par satan…", a lancé l'adjoint au khalife de Médina Baye.



" Je demande à l'État du Sénégal de revoir la composition de cette commission. Une telle rédaction peut mettre ce pays à feu et à sang. Heureusement, les talibés n'ont pas réagi par la violence face à ces mensonges...", a-t-il renchéri.



Dans son discours, le guide religieux a complétement détruit le livre du professeur Iba Der Thiam et Cie, en mettant surtout l'accent sur les errements des membres cette commission. " Ce livre serait immédiatement brûlé en Mauritanie, au Nigéria et dans d'autres pays…", a-t-il argué.