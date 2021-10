Serigne Mahi Ibrahima Niass à la coalition YAW : « Baye Niass s'attendait à une nouvelle génération de leaders incarnant les plus hautes valeurs humanistes »

Recevant, ce 16 octobre à Médina Baye, la délégation de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), le Khalife de la cité de Cheikh Ibrahima Niass, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass, a magnifié l'effort collectif de la politique qui doit mener à l'intérêt général du pays.



"C'est à l'occasion du Gamou qu'on se rend compte que le Sénégal est une seule famille. C'est en cette période de la célébration de la naissance du prophète que les sénégalais se réunissent, s'unissent et s'entraident. Tous s'activent pour la commémoration de la nuit du Maouloud, qu'il s'agisse du gouvernement, de l'opposition ou la société civile", a dit le religieux qui a, par ailleurs, saisi cette rencontre pour rappeler les qualités de la génération de leaders dont rêvait Baye Niass.



"Baye Niass s'attendait à une nouvelle génération de leaders incarnant les plus hautes valeurs humanistes dont la première est la foi en Allah et tout ce qui suit", a soutenu Serigne Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass.



Le religieux est d'avis que cette posture de leader ne saurait exister sans le respect de l'autre quelle que soit sa confession et ses convictions.



Ousmane Sonko et Khalifa Sall étaient à la tête de la coalition YAW qui s'est déplacée à Médina Baye...