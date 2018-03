Serigne Lamp Mbacké, mouvement And Yéssal Touba Kaolack sur le bilan du régime actuel : "Le président Macky Sall fait des efforts, mais il a encore du pain sur la planche ..."

Le fils du Khalife général des mourides par ailleurs président du mouvement And Yéssal Touba Kaolack s'est invité aux différentes appréciations sur le bilan du président Macky Sall ( 25 mars 2012 / 25 mars 2018).

Lors d'une cérémonie officialisant le démarrage des travaux de réhabilitation de l'axe routier de la cité religieuse qu'est Touba Kaolack, Serigne Lamp Mbacké dit Serigne Ibra Mbacké s'est prêté aux questions des journalistes. " L'État vient de poser un pas important pour le développement de notre cité. Je vous informe que les travaux de réhabilitation de notre route ont démarré après 20 ans de doléances et de sollicitations des résidents. Je tiens à remarquer que c'est à la suite d'un tête-à-tête avec le ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye qu'une décision a été prise en ce sens. Donc nous ne pouvons que remercier le ministre et à travers lui l'État du Sénégal qui a décidé de nous ôter cette épine du pied. Non sans oublier l'apport des bonnes volontés, notamment le secrétaire permanent à l'énergie, Pape Demba Bitèye".

Et de poursuivre : " Le président Macky Sall vient de faire 6 ans à la tête du pays. Il a certes joué sa partition pour le développement du Sénégal, mais nous jugeons qu'il a encore du pain sur la planche. En tout cas, Touba Kaolack reste encore sur sa faim car les chantiers sont nombreux et le temps lui est compté. "

À noter que Touba Kaolack demeure encore le seul quartier de Kaolack où le parti au pouvoir peine à prendre le dessus sur l'opposition...