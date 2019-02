Serigne Hamidoune Mbacké, Guide religieux en Mauritanie, fâché contre les autorités dit tout...

Le Sénégal aujourd'hui est sous les projecteurs du monde libre qui scrute le moindre manquement fait à la démocratie dont il (Sénégal) est une des vitrines.

Les sénégalais de la diaspora tiraillés entre la réussite, le bien être de leur famille au pays et le souci participatif à l’essor socio-économique, à la sécurité, à la sauvegarde des acquis sont toujours dans l’esprit de bien servir.

Ceux vivant en Mauritanie ont par delà leur labeur, un sentiment d'être laissés pour compte et d’être victimes de négligence de la part de leurs autorités.

En effet, depuis 2012, ils vivent une situation dans laquelle ils sont dépourvus d’assistance tant sur le plan sécuritaire lié à leur séjour dans le pays hôte, que sur le plan social dont les services diplomatiques ne fournissent aucun effort pour apporter le moindre réconfort aux nombreux compatriotes victimes de brimades récurrentes, a déclaré Serigne Hamidoune Mbacké basé en République sœur de Mauritanie et venu à Mbour pour rendre visite à son frère Serigne Oumar Mbacké...