Serigne Djily Mbacké ( fils de Serigne Sidi Mokhtar): " Serigne Bass Abdou Khadre est resté attaché à la famille de mon père "

Un hommage particulier et plein de solennité a été rendu, ce lundi à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre... Serigne Djily Mbacké Ibn Serigne Sidi Mokhtar n'a pas raté l'occasion de traduire en mots tout l'estime qu'il voue au porte-parole du Khalif Général des Mourides. Le cœur plein d'émotion, le fils du regretté Patriarche de Gouye-Mbind a, ainsi, posé aujourd'hui un acte symbolique en baptisant du nom de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre son nouveau-né.



« C'était ma façon à moi de lui dire merci d'être resté attaché à la famille de celui qui avait choisi de lui renouveler sa confiance. Il a servi mon père généreusement et loyalement et lorsque ce dernier a tiré sa révérence, il a sauvegardé ces relations avec nous. Moi, particulièrement, il a toujours été à mes côtés. Partout où j'ai habité, il a effectué le déplacement pour venir s'enquérir de mes nouvelles. Il a tout fait pour moi. Et le plus important, c'est qu'il entretient des relations similaires et de haute facture avec tous les descendants de Serigne Touba. J'ai voulu lui rendre hommage en donnant en mon fils son nom »