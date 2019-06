Serigne Djily Mbacké (Macky Moo Gnu Gnor à Darou Moukhty) : ' La Présidentielle est remportée, cap sur les élections locales que nous devrons gagner '

Pour sa première sortie depuis la dernière présidentielle, la structure politique '' Macky Moo Gnu Gnor '' a préféré dérouler une assemblée générale lors de laquelle il a tenu à faire part de son appréciation sur les premiers jalons de la gouvernance Macky Sall 2.

Serigne Djily Mbacké, coordinateur de la structure dans la cité religieuse de Darou Moukhty, de considérer que leur candidat est '' effectivement en train d'emprunter le chemin qu'il s'était tracé et qui avait poussé 58% des électeurs Sénégalais à lui faire confiance. Pour ce qu'il a déjà entrepris depuis sa réélection, nous nous rendons compte que notre choix de le soutenir une nouvelle fois n'a pas été hasardeux. Les premiers actes posés confirment que les aspirations des populations sont prises en compte dans les réformes et perspectives. Nous avons bon espoir qu'il restera dans cette lancée. ''



Le chef religieux de toutefois signaler que de nouveaux objectifs politiques sont visés par eux au niveau local. '' Aujourd'hui que la présidentielle a été remportée, nous avons jugé utile de nous tourner vers les élections locales pour renforcer nos acquis. Ce que le Président Macky Sall a fait à Darou Moukhty, aucun autre Chef d'État avant lui ne l'a fait et ce bilan pourra nous servir au moment de solliciter les suffrages des populations. J'en donne pour preuve, par rapport à ces réalisations dont je parle, cette maison Boroom Darou qui était une promesse à laquelle nul ne croyait. ''



Interpellé sur le scandale pétrolier qui secoue le Sénégal avec ces accusations de corruption qui pèsent sur Aliou Sall, Serigne Djily Mbacké préconisera que l'on accorde au petit frère du Président cette présomption d'innocence avant d'approuver son choix de ne pas démissionner de ses postes de responsabilité, malgré les pressions exercées sur lui...