Serigne Djily Mbacké Fatah : " Wade et Macky ont prouvé que leur réconciliation n'est pas pour amuser la galerie '

Alors que certains observateurs doutaient encore de la sincérité des retrouvailles entre le Président Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade, voilà que les deux hommes d'État se sont retrouvés, hier samedi, autour d'une table au Palais. Pour Serigne Djily Mbacké Ibn Serigne Abdou Fatah, cette rencontre suffit largement pour attester de l'engagement que ces derniers ont pris la décision d’enterrer définitivement la hache de guerre. C'est du moins ce qu'il dit au téléphone de Dakaractu.



''Cette réconciliation est sincère et nous prions pour qu'elle perdure tant qu'elle est bénéfique pour le Sénégal et pour sa stabilité. Maintenant, ces retrouvailles ne vont pas plaire à tous les Sénégalais pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Mais il reste évident que toute personne qui aime ce pays devrait s'en féliciter. C'est l'occasion pour nous de remercier Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, Khalife Général des Mourides qui a été à l'origine de cette paix.''



Le chef religieux d'inviter les proches des deux hommes à savoir raison garder et ne mener aucune activité tendant à saborder cette entente