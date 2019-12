Serigne Cheikh Thioro Mbacké dément : « Il n’y a aucune brouille entre Mbacké Kajoor et le Président Macky Sall »

Alors que les rumeurs laissaient croire que Mbacké Kajoor entretenaient des relations délétères avec le Président Macky Sall, Serigne Cheikh Thioro Mbacké a clairement apporté un démenti, précisant que rien de ce qui était raconté n'était vrai. Le chef religieux et porte-parole de Gouye-Mbind prenait part au comité départemental de développement comptant pour l'édition 2020 du magal de Mbacké Kajoor tenu sous la conduite de l'adjoint au préfet de Kébémer, Souleymane Touré.



Dans son discours, Serigne Cheikh Thioro dissipera, ainsi, toute équivoque concernant cette supposée brouille : "ces rumeurs sont fausses, infondées et insensées. Tout le monde connaît le caractère excellent des relations qui liaient le Président Macky Sall au regretté Khalif Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Ce sont ces mêmes relations qu'il entretient aujourd'hui, avec Serigne Moustapha Mbacké. Le pouvoir est confié par Dieu à qui IL veut. Et il n'est pas dans nos habitudes de combattre l'État. Hormis ce principe, il ya aussi le fait que le Président de la République accorde une réelle considération à la commune de Mbacké Kajoor pour laquelle on le voit consentir des efforts. Beaucoup d'infrastructures y ont été construites."



Le Mbacké-Mbacké ne manquera pas toutefois, de signaler que les travaux entrepris pour la construction d’un centre social et d'une brigade de gendarmerie ont été brusquement stoppés. Ceci serait d'ailleurs la source des rumeurs. Il demandera au Président Macky Sall de fouiller pour savoir les causes de cet arrêt des travaux estimant que les deux infrastructures sont d'une importance capitale pour la cité religieuse. "Nous espérons vivement que cette brigade dont la pose de la première pierre a été faite par le Général Meïssa Niang soit vite achevée, tout comme ce centre social qui pourrait servir de résidence pour accueillir nos hôtes lors des magals. Il y a aussi cette voie de contournement qui a déjà été mesurée, mais dont le projet semble avoir été rangé dans les tiroirs".



Par rapport aux prestations attendues des services de l'État pour la bonne organisation du magal qui sera célébré le 23 janvier 2020, une insistance particulière a été faite pour ce qui concerne les secteurs de la sécurité, du social, de l'hydraulique, de l'électrification, de l'élevage et surtout de la santé. Plusieurs chefs religieux ont pris part à la rencontre. C'est le cas de Serigne Sidi Mbacké, de Serigne Cheikh Bara Lahad Mbacké et de Serigne Mame Bara Mbacké.