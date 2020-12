Serigne Cheikh Mbacké Bara Doly : « Vous avez financé 731 milliards pour le TER et il est toujours à terre »

Lors de son intervention à l'hémicycle, le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly a fait savoir à Mansour Faye que le train express régional a coûté trop cher et qu'il ne traverse aucune gare. "Vous avez financé 731 milliards pour le TER et il est toujours à terre", a-t-il dénoncé.



Selon l'honorable député, ce régime a trompé le peuple sur le nom donné à ce train qui est local au lieu de régional. Pour lui, les priorités sont ailleurs.



Mieux, il suggère que cet argent devrait aider le monde rural et les paysans à avoir de bons rendements agricoles, mais aussi à maintenir les jeunes dans leur pays au lieu de tenter l'émigration clandestine.