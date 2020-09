Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly à Médina Baye : "C'est Abdoulaye Wade, le chef de l'opposition..."

Le président Abdoulaye Wade a envoyé ce mercredi une forte délégation à Médina Baye pour présenter ses condoléances à la famille de Mawlana Cheikh Al Islam. Ce, suite au rappel à Dieu du khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. La délégation a été reçue par le Khalife de Médina Baye, Serigne Mahy Ibrahima Niass et Serigne Mady Niass.



Au sortir de cette visite, le président du groupe parlementaire du Pds a été interrogé sur l'attribution du chef l'opposition à un autre leader en lieu et place de son mentor. " Depuis 1996, le parti démocratique sénégalais est représenté à l'Assemblée nationale. Avec son groupe parlementaire, nous savons tous que cela revient de droit à Abdoulaye Wade car on ne peut parler de dialogue sans cette institution. D'ailleurs, il n'y a que Me Wade qui a un groupe de 19 députés. Alors, comment quelqu’un qui n’a pas de groupe parlementaire à l’hémicycle peut-il s’arroger ce droit?"



Le président du groupe parlementaire d'ajouter. " Si la loi d’habilitation est votée à l’unanimité c’est parce que Wade nous avait donné la consigne"...