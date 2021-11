Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly : « La Poste doit être auditée »

Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, en prenant la parole, a interpellé le ministre de l'Economie Numérique sur deux points : la Poste et la Sonatel.



« La concurrence que subit Orange est devenue utile pour la société. Nous voulons que vous accompagniez la Sonatel dans les zones rurales parce que son réseau est défectueux dans ces lieux qui veulent la connectivité qui est un droit pour eux au même titre que les citoyens des villes » a lancé le député libéral à l’endroit du ministre de l’économie numérique et des télécommunications.



« Je vous supplie d'accompagner la Poste. Mais bien avant, il faut l'auditer pour découvrir ses tares parce que cette institution ne doit pas mourir » a suggéré Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly à Yankhoba Diattara.