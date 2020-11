Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly : « Ces hausses budgetaires ne font qu'empirer les conditions de vie des sénégalais »

Le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie est en déphasage avec les hausses de budget de certaines institutions comme le Conseil économique, social et environnemental et le Haut conseil des collectivités territoriales. Il l'a manifesté, ce matin à l'assemblée nationale à l'ouverture du marathon budgétaire.



Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly estime que le pays traverse des moments difficiles où nous devons plutôt penser à rationnaliser nos ressources financières, résoudre le problème de l'emploi des jeunes pour leur permettre de ne pas penser à s'aventurer à l'étranger.



Au cours d'une question préalable apès la lecture du rapport de la loi de finances, le député de l'opposition conclut que "c'est inadmissible de voter cette loi qui ne changera pas les conditions des populations, mais plutôt celles de cette minorité qui cherche à s'accaparer des ressouces publiques".



Il proposera de suspendre les discussions concernant le vote du budget 2020-2021, ce que l'Assemblée nationale a majoritairement rejeté...