Serigne Cheikh Binetou Fall : « Le maajal était destiné par Mame Cheikh Ibra Fall, à faire mendier les fils de rois pour dégager de leurs cœurs l'égocentrisme »

''Pour dégager l'égocentrisme qui pouvait habiter les fils de rois, Mame Cheikh Ibrahima Fall envoyait ces derniers faire du maajal ( terme utilisé pour déterminer l'aumône demandée chez les Baay-Fall) ''. La révélation est de Serigne Cheikh Binetou Fall. Le chef religieux baay-Fall de la famille de Serigne Modou Abdoulaye Fall de montrer par cette définition ce que représente cette tradition que certains Sénégalais semblent décrier sans en connaître les tenants.



Toutefois, il précisera, interpellé sur l'origine des ressources financières qui aident à la confection des Ndogous, que le majaal ne saurait servir de tremplin, étant donné que tous les jours ce sont des millions de francs qui sont dépensés. ''Le Baay-Fall n'arrête jamais de travailler. Il est en permanence à l'œuvre. Dès que le ramadan démarre, ils n'ont plus d'yeux à autre chose. C'est par cette ferveur que nous avons construit les rails qui relient Diourbel à Touba, transporté les pierres qui ont servi à l'édification de la grande mosquée etc...''

Interpellé sur le meurtre perpétré à Bambilor et imputé à un Baay-Fall, Serigne Cheikh Binetou Fall se suffira à dire que les disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall ont d'autres priorités que s'adonner à des pratiques répréhensibles aux yeux de l'islam. Il souhaitera que les Sénégalais cessent de prendre pour Baay-Fall toute personne qui s'habille en haillons. Car, dit-il, tel n'est pas le portrait d'un véritable Baay-Fall. Les Baay-Fall se livraient au dernier ''kumtee'' qui coïncide avec le début de la dernière semaine du mois béni.