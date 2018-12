Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké prévient Macky : « Le sort de Gbagbo te guette! »

La liste des candidats admis à participer à la course n’ayant pas été encore révélée, voilà que déjà des voix se font entendre du côté de l’opposition pour hausser le ton. Une élévation de voix de certains leaders pour dénoncer un éventuel rejet de la candidature de leurs leaders. C’est ainsi le cas pour Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké. Député membre de l’opposition, il a signalé que le président Macky Sall était sur les traces de l’ex-président Ivoirien, Laurent Gbagbo.



‘’S’il décide de nous écarter de la course, il nous aura partout où il se rendra pour battre campagne. Si l’opposition est unie, elle lui barrera la route. Il faut qu’il laisse libre champ aux candidats qui le désirent. S’il veut gérer par la force, tout retombera sur lui. Le sort de Gbagbo le guette, s’il ne fait pas attention, il finira comme lui’’, prévient-il.

Le député libéral a aussi pesté contre Macky Sall qui, dit-il, ‘’veut nous imposer une dictature’’. Ce que ses semblables et lui disent ne pas accepter. L’occasion a été mise à profit par le député, pour prendre pour cible le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye. Celui qu’il accuse d’être ‘’nommé pour juste frauder la présidentielle’’.