Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly sur le Magal de Touba : « Il faut faire respecter les mesures barrières et d'hygiène, mais pas interdire un tel événement »

Le député, coordinateur départemental de Bokk Guiss-Guiss à Mbacké, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly estime que tout bon talibé doit se conformer aux décisions prises par le Khalife général des Mourides par rapport à la tenue du grand magal de Touba dans ce contexte marqué par la pandémie à Coronavirus.



« Je ne souhaite pas me prononcer sur ce qui concerne le Magal. Nous avons un guide. Nous écoutons ce guide. Le Khalife général de Touba, Serigne Mountkaha Mbacké, va prendre des décisions. Je suis persuadé que le khalife pense bien à la santé des disciples. S’il prend une décision, nous allons nous soumettre à sa volonté sur cette question du Grand Magal de Touba », a souligné le religieux dans son un entretien avec le quotidien Direct News.



Selon le parlementaire, le grand Magal de Touba a un énorme impact sur l'économie sénégalaise, donc le mieux c'est de veiller au strict respect des mesures barrières et d'hygiène. « On admet l’ouverture des écoles, des marchés, des lieux de rassemblement et qu’on veuille interdire les Magals et les Gamous. Je ne comprends pas. Surtout qu’économiquement, ce que génère le Magal en matière de dividendes pécuniaires est très important par rapport aux marchés. Cet événement impacte beaucoup l’économie du pays. Ce qu’on doit faire, c’est respecter les normes sanitaires, faire en sorte que chaque disciple porte son masque et soit muni de son gel hydro-alcoolique pour non seulement se protéger, mais aussi ne contaminer personne », laisse t-il entendre, tout en invitant également les chefs religieux à s'impliquer davantage dans la sensibilisation pour lutter efficacement contre la pandémie Covid-19...