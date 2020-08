Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly : « J'invite les chefs religieux à sensibiliser les populations car le chef de l'État seul ne peut rien contre la pandémie »

La propagation du virus de la Covid-19 dans le pays inquiète le député Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale.



Pour le parlementaire, cette situation que traverse le pays interpelle tout citoyen et les chefs religieux au premier rang.



"La situation est inquiétante, car aujourd'hui on est à plus de dix mille cas avec plus de deux cents morts. Ce qui appelle à une responsabilité collective de tous, les chefs religieux au premier rang, car ils sont porteurs de voix", souligne le parlementaire.



Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly

interpelle les chefs religieux sur la situation inquiétante de la Covid-19, car estime t-il, le président de la République seul ne peut rien contre la propagation de la pandémie.



"J'invite les chefs religieux à sensibiliser les populations sur l'existence de la maladie et ses conséquences néfastes, pour mieux les conscientiser afin qu'elles respectent les mesures d'hygiène et barrières édictées par les autorités sanitaires, surtout le port collectif de masque. Le président de la République seul ne peut rien faire contre la propagation de la maladie, les populations doivent l'accompagner", laissera entendre le député, qui invite également les autorités à prendre leurs responsabilités afin d'interdire tous les rassemblements...