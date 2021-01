Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly : « Cette loi est dangereuse pour le pays et pour les citoyens »

Dans une démocratie, l'assemblée doit être au début et la fin de l'action gouvernementale. C'est à dire que le parlement doit veiller aux actions gouvernementales. C'est du moins l'avis du député Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.



En effet, pour le député, la loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège est une loi contraignante pour le rayonnement de la démocratie.



"C'est une loi dangereuse pour le pays et les citoyens. Car dans une démocratie, l'assemblée nationale doit veiller aux actions gouvernementales. La souscription de l'article relatif aux catastrophes naturelles dans le projet de loi montre qu'il y a des zones d'ombre sur lesquelles le ministre de l'intérieur n'a donné aucune garantie par rapport à l'application de la nouvelle. Ce qui veut dire que le président de la République peut se baser sur cette nouvelle loi pour interdire toute forme de manifestation publique. Ce qui est très grave pour la démocratie", a alerté le parlementaire.



Par ailleurs le député accuse le ministre de l'intérieur d'être à la solde du président Macky Sall pour exécuter de sales besognes comme cela fut le cas avec l'affaire Karim Wade et Khalifa Sall...