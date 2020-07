Serigne Bassirou Abdou Khadr, Un travailleur infatigable au service de Serigne Touba !

Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké. Le nom est plein de sens et d’histoires. Il est de bon aloi, dans des moments pleins de crépitements, que des esprits apaisés et inondés de sagesse prennent la plume, pour rappeler l’histoire. Pour rétablir la vérité.







Serigne Bassirou Abdou Khadr est un homme bon. Un homme utile sur qui, bien d’illustres personnalités religieuses et même politiques ont pu compter. Le vénéré Serigne Saliou Mbacké lui avait confié la réalisation de champs à Pout qu’il avait financés sur fond-propre, en 2007.







Après Cheikh Salih Mbacké, Cheikh Mamadou Lamine Bara a fait de luile porte-parole de la confrérie des Mourides et lui a demandé de travailler sur les chantiers de Touba et de la mosquée. Des travaux qu’il a pu manager et superviser de mains de Maître à la satisfaction générale.







Sergine Sidy Mactar,un des Khalifes de Cheikhoul Khadim, s’est adressé à lui, en ces termes : «Tu es mes oreilles, mes yeux, ma main, c’est toi qui regardes et fais pour moi.» Des propos qui sonnaient comme une reconnaissance éternelle du Maître de Touba de l’époque, à l’endroit d’un des plus jeunes érudits de la ville sainte.







Serigne Bassirou Abdou Khadra ainsi continué les chantiers de Cheikh Ahmadou Bamba, notamment la construction de la majestueuse et imposante mosquée de Massalikoul Djinane.







Serigne Mountakha Mbacké, devenu Khalife de Touba, lui a, en effet, renouvelé sa confiance, lui permettant d’assurer la coordination des travaux jusqu’à la finalisation de l’édifice.







Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr est également un homme utile à sa communauté. Il n’a jamais cessé de discuter avec le pouvoir Exécutif dans l’intérêt des Sénégalais de manière générale et de la confrérie des Mourides, particulièrement.







Il est le conseiller principale du Khalife des Mourides dans les travaux d’assainissement et de bitumage de toutes les artères de Touba.La ville sainte de Touba, dans sa splendeur actuelle, le lui doit beaucoup.







La maison du Khalife construit par des Baye Fall à l’héliport a été réalisé sous sa coordination tout comme la salle de conférence moderne de Serigne Touba à Darou Marnane, d’une grande capacité, dirigée par Serigne Sidy Naar DIÈNE.







Serigne Bass, comme on l’appelle affectueusement, développe une relation avec tous les petits-fils de Serigne Touba et des Cheikh, qui lui vouent un respect sans commune mesure en raison de la fluidité qu’il met dans leurs relations.







Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr développe aussi une fibre sociale très appréciée.Il est toujours ouvert et mène des œuvres caritatives dans la plus grande discrétion.







Agriculteur à l’image de ses parents, il cultive des champs dans la commune de Colobane, associé à des Daaras.







A Touba, il a construit un Daara d’une grande capacité qui est ouvert à tous les enfants pour leur éducation coranique et religieuse.



Diplomate de son état, il travaille nuit et jour à tisser de bonnes relations avec tous les foyers religieux du Sénégal. Lors duMagal de Serigne Abdou Khard, sa demeure est remplie de visiteurs venant de toutes les confréries, comme par exemple Feu Abdoul AZIZ Al Amine, avec qui, il entretenait des relations particulières.







Aujourd’hui, le Magal de Touba s’est internationalisé grâce aux multiples réalisations du comité d’organisation qu’il coordonne. Il a organisé des colloques internationaux à travers le monde comme aux États Unis, en Italie, en France et dans des Pays d’Afrique pour mieux faire connaitre l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba.







L’actuel Khalife, Cheikh Mountakha Mbacké ne tarit pas d’éloges à son endroit et lui a demandé de l’accompagner dans la coordination des travaux de l’Université de Touba et l’inauguration de la mosquée de Massalikal Djinane, qui est d’une envergure internationale.







De Serigne Mamadou Lamine Bara à l’actuel Khalife général en passant par Serigne Sidy Makhtar, les relations entre l’Etat et Touba relèvent des seules prérogatives de Serigne Bass Abdou Khadr. On ne le répétera jamais assez, la réalisation de la mosquée MassalikalDjinan, l’autoroute Ila Touba portent son empreinte.







Fils de Serigne Abdou khadr, l’imam des imams, il est le 1er porte-parole des Mourides en raison de son verbe châtié, sa connaissance profonde de la confrérie, son érudition comme en témoigne le discours qu’il tient lors de la cérémonie officielle du Magal de Touba, en présence du Khalife, du Ministre de l’intérieur et d’éminents autres membres du gouvernement.







Il est d’une dimension incommensurable, sa position de porte-parole et de petits fils lui exige la retenue et la tolérance, malgré les baves maculées, destinées à ternir son image.



C’est quelqu’un qui sait donner sans compter à l’image de son père pour des œuvres sociales et pour la vivification du Saint Coran par la construction de Daaras dans la plus grande discrétion.







Il attache un intérêt particulier à l’être humain, il est toujours entouré de ses fidèles compagnons et s’entoure de ses cousins et des petits-fils de Cheikh dans ses œuvres.



Chaque année, il se rend en Mauritanie en leur compagnie pour revitaliser les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba dans cette contrée religieuse et rencontrer les érudits de la Mauritanie.















Un disciple