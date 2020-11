Serigne Bass Abdou Khadre sur l’émigration clandestine : C'est un suicide que de prendre les pirogues... »

Serigne Bass Abdou Khadre a fait face à la presse ce dimanche à son domicile à Dakar. Le porte parole du Khalife général des Mourides s'est exprimé sur la question de l’émigration clandestine qui fait des ravages dans la jeunesse Sénégalaise. Ils sont des centaines qui meurent dans les eaux de l'océan Atlantique. Se prononçant sur la question, Serigne Bass souligne que prendre les pirogues c'est synonyme de suicide.



« Le marabout regrette tous les morts et présente ses condoléances aux familles éplorées. L'émigration clandestine en prenant les pirogues c'est synonyme de suicide. Il exhorte tous les citoyens, tous les musulmans et particulièrement les disciples Mourides de ne plus prendre les pirogues s'ils se réclament mourides et disciples de Serigne Touba. Car l'Islam bannit le suicide », informera le marabout...