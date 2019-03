Serigne Aliou Cissé Dème (1er conseiller Ambassade du Sénégal à Mascate) : « Sa victoire se justifie aussi par cette approche politique avec les foyers religieux »

Premier conseiller à l'ambassade du Sénégal à Mascate dans le Sultanat d'Oman, Serigne Aliou Cissé Dème, qui a câblé Dakaractu, a tenté de justifier '' la facile victoire du Président Macky Sall '' sur ses adversaires lors de la présidentielle par cette approche politique qu'il a par rapport aux foyers religieux du Sénégal. '' Pour le jeune chef religieux Niassène, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar a été politiquement performant vis-à-vis des concessions religieuses durant son septennat. Il citera les infrastructures immobilières construites à Tivaouane, Médina Baye avec la somptueuse maison des hôtes, les routes intérieures, mais aussi à Touba avec la mise en place d'un réseau d'assainissement et la construction d'une autoroute qui a coûté plus de 400 milliards de francs Cfa ''. Serigne Aliou Cissé Dème de se réjouir que dans l'essentiel des foyers religieux son candidat a été vainqueur.

À Tivaouane, nous avons gagné.

À Médina Baye où j'étais d'ailleurs mandataire, nous avons gagné à hauteur de presque 80%.

C'est vrai que des hommes comme Modou Ndiaye Rahma ont beaucoup investi.

À travers le Sénégal, nous avons obtenu des résultats excellents dans plus 40 départements. Par conséquent, nous ne sommes pas surpris que l'opposition ait choisi de baisser la garde et de ne pas se pourvoir en cassation. ''

Serigne Aliou Cissé Dème de saluer la maturité des Sénégalais qui sont allés, selon lui, '' voter et rentrer tranquillement chez eux ''.