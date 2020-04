Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye : « Le Khalife des Mourides a montré la voie à suivre pour vaincre le covid-19 »

Interpellé sur le rôle que devraient jouer les religieux dans la lutte contre la propagation du virus du covid-19, Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye s'est voulu très clair. Pour lui, « aucun chef religieux n'a le droit de rester les bras croisés. Mieux, poursuit-il, ils sont tous obligés de rester debout, d'agir, de parler et de soutenir les populations. »



Le Mbacké-Mbacké de Darou Moukhty d'estimer que le meilleur exemple de comportement est à chercher chez le Khalife Général des Mourides qui, selon lui, a réagi au bon moment et de la meilleure des manières. « Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a donné 200 millions, demandé que les grands rassemblements soient stoppés, n'épargnant ni mosquée, ni daara et surtout invité les bonnes volontés à être solidaires vis-à-vis des populations déshéritées. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à consentir des dons au profit de quelques daara comme beaucoup de religieux ont fait. J'ai aussi été touché par ses prières à l'endroit des Modou-Modou et je m'associe à celles-ci. »





Serigne Abô Mbackè Fallou Asta Dièye de profiter de l'occasion pour féliciter l'État du Sénégal et plus précisément le Président de la République qui a, dit-il, pris les mesures qui s'imposaient en terme de couvre-feu, d'état d'urgence et d'aide alimentaire. Il se rejouira du comportement des forces de l'ordre et surtout de la presse qui a été, à son avis, « très patriote. »