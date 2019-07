Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye : « L'excellence des relations qui unissent le Président Sall au Khalife nous honore et nous réconforte »

Chef religieux et soutien politique du Président Macky Sall à Darou Marnane et à Darou Moukhty, Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye a fait partie de ces autorités religieuses qui ont répondu hier à l'appel de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Câblant Dakaractu au terme de la rencontre, le chef religieux s'est permis quelques commentaires par rapport à la visite du Chef de l'État et surtout relativement à son discours '' teinté de gratitude '' à l'endroit du Patriarche de Darou Miname.



''Un autre Président déjà élu et non intéressé par un autre mandat aurait pu considérer qu'il a été réélu par les populations du Sénégal satisfaites de son bilan. En reconnaissant que Serigne Mountakha a été pour beaucoup dans sa victoire, le Président Macky Sall a montré qu'il méritait le soutien que nous lui avons apporté. Sa gratitude nous honore, nous petits-fils de Serigne Touba qui avons choisi de travailler à ses côtés. Le fait aussi qu'il ait promis de poursuivre l'ensemble des chantiers entamés ou promis à la cité prouvent qu'il tient vaille que vaille à œuvrer pour Touba et pour Serigne Touba ''.



Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye de signaler, par ailleurs, toute cette satisfaction qu'il a de savoir que la volonté du Khalife général des Mourides était de réélire son candidat. '' Heureusement que tous nos faits et gestes étaient pour permettre au Président de la République d'être réélu. Quand aujourd'hui on se rend compte que nous avions les mêmes objectifs que le Khalife, c'est réconfortant ''.



Quant au nouveau code de conduite déjà en vigueur dans la cité religieuse, le Mbacké-Mbacké dira n'avoir point de commentaire. '' Par rapport à cette question, je n'ai aucun commentaire. Chez nous les ndigëls du Khalife ne se discutent pas. Ils sont exécutés à la lettre ''.