« Serigne Abdoulaye Thiaw Laye était le trait-d’union entre les différentes familles religieuses. C’était un fédérateur » (Ibou Seyni Thiaw Laye, Fils)

C’est avec le cœur meurtri que l’un des fils du défunt Khalife Serigne Abdoulaye Thiaw Laye nous a livré ses premières impressions. Chérif Ibou Seyni Thiaw Laye se rappelle d’un sage qui se préoccupait beaucoup de la cohésion sociale et de la sauvegarde des valeurs.



« Nous avons perdu un repère, un guide et un rassembleur. C’est dans la famille de Abdoulaye Thiaw Laye qu’on retrouve toutes les tarikha du Sénégal. Il avait donné le nom de plusieurs guides religieux à ses fils. J’en sais quelque chose », témoigne Ibou Seyni Thiaw Laye, un des fils du disparu.



C’est un événement douloureux certes, mais la famille de Seydi Issa Rouhou Laye s’en remet aux enseignements du regretté Abdoulaye Thiaw Laye qu’il a lui-même hérite de son père Seydina Issa et de toute la famille de Seydina Limamoulaye.



Seydina Ibou Thiaw Laye invite la jeune génération à prendre possession de ces enseignements et d’en faire bon usage surtout en cette période où la déperdition des valeurs demeure une réalité dans notre société.