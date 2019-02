Serigne Abdoul Ahad Bousso Maram, coalition "Madické 2019' : «Les promesses de Macky Sall sont insuffisantes face aux problèmes d'assainissement de Touba»

Les promesses du président Macky Sall, de passage à Touba, n'ont pas suscité d'enthousiasme chez les plénipotentiaires de la coalition "Madické 2019''. Nombre de militants de Me Madické Niang n'ont rien vu de nouveau dans ces annonces.



"Macky Sall n'a rien fait pour Touba. On peut faire dire ce qu'on veut au Khalife Serigne Mountakha Mbacké, mais il n'a jamais donné un ndiguël. Touba a déjà tourné le dos au président Macky Sall, contrairement à ce que pense Serigne Abdoul Ahad Gaïndé Fatma", estime Serigne Abdoul Ahad Bousso Maram du Collectif des jeunes leaders pour la citoyenneté et le développement de Touba.



Il a pointé un recul et une absence de propositions concrètes, de la part du chef de l'État, pour le développement de la ville sainte. "Les promesses de Macky Sall sont insuffisantes face aux problèmes d'assainissement de Touba", a déploré le plénipotentiaire de la coalition "Madické 2019'...