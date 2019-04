Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo : ' Le ministre de l'hydraulique a du pain sur la planche, parce qu'au Sénégal, elles sont nombreuses les populations à avoir soif '

Dans le cadre des nouvelles réformes proposées par le Président Macky Sall imposant au service de l'État le Fast-track, Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo voudrait que soit réservée la part belle à l'eau et aux adductions.

Le chef religieux Mbacké-Mbacké qui était allé rendre visite à ses militants à Ndindy, d'estimer que '' un nombre incalculable de familles au Sénégal n'a pas à sa disposition de l'eau potable à suffisance. ''



Prenant l'exemple de Touba, il se voudra clair dans le discours. '' À Touba, il y a un nombre effarant de populations qui ne boit pas à sa soif. Certes, il incombe à la mairie de Touba, à certains égards, d'octroyer des adductions d'eau à celles-ci et surtout à celles qui habitent les quartiers périphériques dits Santhiannes. Toutefois, l'État devra aussi y mettre du sien. Autant vous dire d'emblée que le ministre de l'hydraulique a du pain sur la planche. Nous l'invitons à d'abord s'occuper des familles déshéritées, car c'est sur ce chapitre qu'il est attendu. ''



Abordant les questions d'ordre politique, Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo dira trouver inadéquat la nomination d'un seul ministre pour toute la région de Diourbel. '' Dans la région de Diourbel, il y a une ville qui s'appelle Touba et qui mérite un certain égard. Que nul n'essaie de nous faire croire que le Président Macky Sall a été sanctionné à Touba et Mbacké. De 37.000 voix lors des élections législatives il est passé à plus de 67.000 voix lors de la présidentielle. Par conséquent, il n'y a rien qui justifie ces commentaires désobligeants et sans fondement. '' Le Mbacké-Mbacké qui dit nourrir beaucoup d'espoir quant à l'efficience du nouveau gouvernement, se résumera à rappeler à certains d'entre ses composantes qu'elles ont une obligation de résultats. ''