Serigne Abdou Bakhé Mbacké roule pour Madické Niang : Ibrahima Sall a-t-il berné son monde ?

C'est officiel ! Maître Madické Niang bénéficiera du soutien de la commune de Darou Salam avec à sa tête, Serigne Baye Abdou Bakhé Mbacké.

« Avec son mouvement Diappo Benno, le chef religieux de Darou Salam veut accompagner Madické Niang compte tenu de son appartenance confrérique, mais surtout de sa volonté de faire briller le Sénégal de mille feux. En conséquence, il a lancé un appel au pape du Sopi pour qu'il vienne naturellement soutenir son fils et ami Madické avec qui il a longuement cheminé... », a écrit plus tôt ce jeudi notre correspondant à Touba.

Pourtant, lors d’un meeting tenu à Mbacké pas plus tard qu’il y a juste un mois, Ibrahima Sall du MODEL se glorifiait d’avoir décroché le soutien du jeune marabout.



Le DG de la SICAP en était tellement flatté qu’il ne pouvait s’empêcher d’exhiber le trophée en ces termes : « Il n’existe pas au Sénégal un parti plus fort que le MODEL. (..)Le parti que les Sénégalais connaissent le mieux, c’est le MODEL ».



A moins qu’il ne s’agisse d’un double-jeu du Mbacké-Mbacké, il y a des questions à se poser sur les méthodes de Ibrahima Sall, qui était resté longtemps aphone avant ce meeting de Mbacké, pour des raisons qu’on devine.