Séries de viol et de drames : une mission du Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre chez les familles éplorées

Suite au viol suivi de l’assassinat de la jeune fille Coumba YADE à Thiès et de l’effondrement un mur occasionnant la mort de deux enfants au quartier Dame Seck une mission du Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre et de la Protection des Enfants s’est rendue sur les lieux. Très touchée par le viol suivi d’assassinat perpétré sur la jeune fille Coumba Yade, au quartier Hersant à Thiès Est, Madame Ndeye Saly DIENG, Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, a dépêché mardi 22 mai 2019 une délégation conduite par son Conseiller technique N°3, Monsieur Ibrahima Gueye pour présenter ses condoléances.



Les autres membres de la délégation étaient Madame Awa Nguer Fall, Coordonnatrice du Programme d’Appui à la Stratégie Nationale d’Equite et de Genre (PASNEEG), de Monsieur Alioune Sarr, Directeur de la Promotion des droits de l’enfance. Sur place, ils ont été reçus par le Sous-Préfet qui les a, ensuite conduit chez la défunte ou les attendaient toutes les notabilités du quartier et les associations de jeunes et d’adultes.

S’acquittant de la mission qui leur a été assignée, les membres de la délégation ministérielle, ont exprimé avec des mots poignants toute la compassion de Madame le Ministre face à ce triste évènement. Ils n’ont pas manqué de souligner l’engagement réitéré par Madame NDEYE Saly Diop DIENG d’œuvrer à soutenir les femmes contre de pareilles atrocités.

La remise de l’appui financier de Madame le Ministre a été l’autre fait marquant de cette cérémonie.

Au préalable, la délégation s’était rendue à Yeumbeul au quartier Dame SECK, chez la famille d’Aminata et Diogou Mboup pour présenter les condoléances de Madame le Ministre.