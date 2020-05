Séries de cambriolages à Ziguinchor : Le cerveau arrêté, le commissaire explique comment il a été cueilli et promet de mettre la main sur toute la bande

« Dans la nuit du 04 au 05 avril, nos services ont constaté un cas de cambriolage qui s’est déroulé dans le secteur de Boucotte, d’autres cas ont été relevés après. Le cerveau de cette bande a été interpellé ce mardi matin. Il faut noter que cette situation a causé une psychose au sein de la population. L’enquête suit son cours. Elle n’a pas encore livré tous ses secrets. C’est le cerveau qui a reconnu être l’auteur de tous ces cambriolages dont nous avons fait la reconstitution des faits aujourd’hui. Nous nous sommes organisés au niveau du service régional de sécurité publique qui constitue le commissariat central, le poste de police de Yamatogne, la division de la police technique et scientifique qui nous accompagne sur tous les faits criminels de la ville de Ziguinchor et en un temps record. Au terme d’une surveillance soutenue, on a pu l’identifier puis l’arrêter ce mardi dans son lieu de retraite... »