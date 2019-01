Séries d’opérations dans la région de Kédougou

La Légion de Gendarmerie Est, a effectué, dans la période du 25 au 26 janvier 2019, une vaste opération de sécurisation dans plusieurs secteurs de la localité. L’objectif de cette opération était de faire face aux multiples activités des délinquants tendant à saper les efforts de développement des populations dans cette zone aurifère mais aussi d’assurer une libre circulationdes personnes et de leurs biens.

En effet, marquée parfois par des actes délictuels de tous genres menés par des bandes armées non identifiées, cette zone constitue une croisière où différentes nationalités se mobilisent pour la ruée vers l’or.

Ces opérations ont permis de mettre la main sur trois (03) individus appartenant à une bande de braqueurs qui écumait les populations dans cette zone. La fouille sureté a conduit à la découverte d’un fusil AK47 Kalachnikov, d’un chargeur et 18 munitions de 7,62 mm, d’une machette, de deux cagoules, d’une moto et 10 téléphones portables.

Dans la même dynamique, 1.120 paquets de cigarettes contrefaits dont 50 grosses de 10 paquets de Ronson,24 grosses de 10 paquets de Dhunill, 30 grosses de 10 paquets de Sir et 08 grosses de 10 paquets de Dungalont été saisis.

Le commandement se félicite de la collaboration despopulations dans la recherche de renseignements et les appelle à plus de vigilance pour dénoncer les cas suspects en appelant au 800 00 20 20.

DIVCOM

Dakar le 29 janvier 2018