Série de viols et de meurtres au Sénégal : Dakaractu pose le débat ce vendredi à partir de 15h.

Notre pays est secoué ces derniers temps par plusieurs cas de barbarie carractérisés par des viols suivis de meurtre dont les femmes sont victimes. La dernière en date est l'assassinat crapuleux de Bineta Camara au quartier Saré Guilel de Tambacounda. Ce regain de violence trouve certainement ses causes dans une société où la perte des valeurs devient de plus en plus une réalité.

Pour en savoir davantage, Dakaractu pose le débat ce vendredi à travers un plateau spécial en direct à partir de 15h 00 mn

Amy Sakho de l'association des juristes sénégalaises (AJS), Aïssatou Diouf, sociologue, ainsi que le Secrétaire général de la Fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal, l’imam Adama Seck vont tenter d'apporter des réponses aux questions que se posent de nombreux sénégalais...