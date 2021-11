Série de rejets des listes de YAW : Les mandataires de la coalition sont appelés à vérifier les dossiers de BBY dans les préfectures et sous-préfecture.

Se conformant à l'article L.284, alinéa 5 du Code électoral, la coalition Yewwi Askan Wi par son mandataire national, Déthié Fall, a adressé un circulaire signifiant aux autres mandataires de se rendre au niveau des préfectures et sous-préfectures en vue de vérifier le contenu des déclarations et pièces qui accompagnent les listes de candidatures de la coalition Benno Bokk Yakaar.



« Ces vérifications concernent notamment le respect de la règle de la parité, les candidatures individuelles et les signatures, l'éligibilité des personnes investies sur les listes, la validité des pièces d'identité, la présentation des listes majoritaires et proportionnelles ainsi que les suppléants », a précisé le leader du PRP qui invite tous les mandataires à exécuter la présente recommandation et de produire un rapport circonstancié dans un délai de 48h.