Série de meurtres et de viols au Sénégal : Thierno Alassane Sall peste contre cette ‘’insécurité galopante’’

Thierno Alassane Sall a condamné vivement les récurrents meurtres et violences enregistrés ces dernières semaines au Sénégal. Leader de la République des Valeurs, il a dénoncé, au nom de ses camarades et sympathisants, l'insécurité qui sévit dans notre pays.



‘’Nous regrettons et condamnons fermement cette série de violence qui s'abat sur d'innocents compatriotes, toutes des femmes dont la vie leur est arrachée à la fleur de l'âge. Nos pensées vont à l'endroit de leurs familles tristement endeuillées par ce drame et à qui, nous présentons nos sincères condoléances. Nous déplorons cette insécurité galopante qui s'ajoute aux situations alarmantes, difficiles du pays et des conditions de vie pénibles des populations. Nous lançons un appel à l'ensemble des forces vives de la Nation et particulièrement aux autorités étatiques à s'enquérir de la situation pour un meilleur rétablissement d'une vie commune paisible’’, a dit l’ancien ministre.





Les membres de cette formation politique, dans un communiqué parvenu à Dakaractu, ont exprimé leur encouragement à ‘’nos forces de sécurité et de défense, dans la traque de ces malfaiteurs. Ce, afin que la justice soit rendue au nom de nos regrettées disparues’’.