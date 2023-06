Série de manifestations : "Le Président Macky Sall est le plus sûr rempart contre les desseins obscurs des forces maléfiques" (Cheikh Sall)

Le situation du pays avec les récentes manifestations qui se sont soldées par beaucoup d'exactions, inquiète au plus haut point le maire de Méouane, Cheikh Sall. Qui fait remarquer que "le Chef de l'État est le plus sûr rempart contre les desseins obscurs des forces maléfiques."



Pour étayer son propos, le maire de Méouane dira : "le funeste projet de déstabilisation de l’État et de la Nation du Sénégal, nourri depuis des années par des forces obscures extérieures, avec leurs suppôts intérieurs, est en phase de lancement." De son avis, "ces forces du mal, pensent que le moment est venu de faire tomber le dernier bastion ouest-africain de la démocratie, de la tolérance et de la liberté, et de faire main basse sur ses ressources, profitant également de son excellente situation géostratégique". Aussi, poursuit-il, par son expérience internationale et sa perspicacité d'homme d'État averti, le Président Macky Sall a très tôt compris le jeu et les enjeux internationaux et nationaux, pour alerter par le discours et anticiper par l'action."



Pour lui, "les convoitises internationales suscitées par notre pays sont connues et faciles à comprendre, mais quand des organisations politiques nationales se liguent avec des puissances extérieures pour des menées subversives contre notre pays, il devient impérieux pour chaque sénégalais, digne de ce nom, de se dresser courageusement, avec le Président Macky Sall, pour défendre notre patrie et notre patrimoine". D'après toujours, le maire de Méouane et dg du CROUS deThiès, Cheikh Sall, "l'utilisation des réseaux sociaux et autres canaux ont beaucoup participé à cette tentative de déstabilisation". "Ces organisations politiques ont profité des libertés offertes par notre démocratie qui, paradoxalement, fait l'objet des dénégations les plus malhonnêtes.