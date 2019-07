Série de drames à Kaffrine : Un conducteur de Jakarta fauché mortellement par un véhicule... Une dame tombe dans un puits

La région de Kaffrine a enregistré en l'espace de 24 heures une série de drames.



En effet, un conducteur de Jakarta a été mortellement heurté par un véhicule. Son corps a été déposé par la suite à l'hôpital régional de Kaffrine.



L'on nous apprend également qu'une dame est tombée dans un puits. Et a laissé derrière elle sa famille dont son mari et ses 5 enfants.



Par ailleurs, une bande de malfaiteurs a été démantelée à Malem Hodar. Ces membres ont attaqué hier nuit une boutique et emporté avec eux diverses marchandises...