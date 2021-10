Série d’inaugurations et d’annonces de projets : Oumar Guèye, maire de Sangalkam dévoile sa feuille de route.

Le maire de Sangalkam continue ses bonnes actions au service de ses administrés. Ce samedi, Oumar Guèye, l’édile de la localité et par ailleurs ministre des collectivités territoriales, a inauguré ce samedi l’école élémentaire de Kounoune II Extension.



Cette école est construite par la commune de Sangalkam. Et même si les travaux n’ont duré que deux mois, l'école n'en dispose pas moins de plusieurs salles de classes et bénéficie de plus de 80 tables bancs. Cette infrastructure s'inscrit dans le cadre d'un programme de la commune visant à réaliser 21 salles de classes pour éradiquer les abris provisoires. « La commune qui est un démembrement de l'État, doit établir une gestion de proximité et être auprès de ses populations. Tout cela pour vous dire qu’il faut qu'il y ait des compétences transférées et l'école est une compétence transférée », précise le maire-ministre.



Toujours dans sa dynamique, le maire a profité de la situation pour annoncer d’autres infrastructures en vue et dans les prochains jours, il procédera à l’inauguration de certaines infrastructures « à Kounoune Ngalap et Keur Ndiaye Lô 2 et la mise en place d’un Espace numérique ouvert à Sangalkam par le ministère de l’Enseignement supérieur. Il y a d’autres projets en cours portant sur l'éclairage public, l'alimentation en eau, la construction de routes, etc...



La confection de blouses, financée à hauteur de 10 milliards de francs CFA par l'Etat du Sénégal, sera décentralisée dans chaque commune, ce qui donnera des opportunités de travail aux tailleurs », fait savoir Oumar Guèye.