Série d’accidents : Macky Sall demande à Aly Ngouille Ndiaye de corser les sanctions

Le président de République Macky Sall hausse le ton face à la série d’accidents routiers. Venu présider la cérémonie de réception du 1er lot de matériel à la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, le chef de l’Etat a demandé au ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye de corser les sanctions contre ceux qu’il appelle les auteurs des accidents bêtes.



« J’instruis le ministre de l’Intérieur à agir dans ce sens en relation avec les autres membres du gouvernement, afin de prendre des dispositions pour l’implantation rapide d’une compagnie spéciale d’incendie et de secours dans l’enceinte même du port autonome de Dakar qui polarise des accidents. »



Et au-delà de l’introspection, le Président appelle au changement positif des comportements « déplorables et tout à fait inacceptables. Il faudra plus de sanctions de ses attitudes de défiance vis à vis des mesures de sécurité, vis à vis du règlement afin que les accidents bêtes ne se reproduisent plus...»