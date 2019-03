Serie A : Naples battu à domicile (1-2), le titre s'éloigne pour Kalidou Koulibaly

Opposée ce dimanche à son dauphin, la Juventus Turin s'est imposée (2-1) face à Naples, réduit à dix dès la 24e minute. Avec seize points d'avance, la Vieille Dame file tranquillement vers un nouveau titre. Pour Kalidou Koulibaly et les napolitains, le titre s’éloigne. Il faut dire que Naples a facilité les choses à son invité du jour en se retrouvant à dix après 24 minutes.



L’EQUIPE a fait le film du match. Sur une passe en retrait mal assurée de Malcuit, Meret, le gardien du Napoli, a fauché Cristiano Ronaldo à l'extérieur de sa surface. Ospina, le remplaçant de Meret, n'a même pas eu le temps de toucher le ballon, qu'il a dû aller le ramasser au fond de ses filets où l'a envoyé Pjanic avec une grande précision (0-1, 28e). Après un poteau de Zielinski (29e), la Juve a doublé la mise grâce à Emre Can, qui a repris de la tête un centre de Bernardeschi (0-2, 39e).



L'expulsion de Pjanic en tout début de seconde période (voir par ailleurs) a rééquilibré le match et Naples en a profité pour réduire la marque par Callejon parfaitement servi par Insigne (1-2, 61e)...