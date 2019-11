Série A / Naples : Le président De Laurentiis met Koulibaly sur la liste des transferts

La mutinerie des joueurs de Naples pourrait coûter très cher à certains. En effet, des joueurs de Carlo Ancelotti avaient décidé de se soustraire à la décision des dirigeants du club napolitain d’imposer une semaine de mise au vert pour tous les joueurs suite aux résultats décevants depuis le début de saison. (4 points lors des 5 dernières journées de championnat.)



En guise de sanctions, le président du Napoli, De Laurentiis a décidé de prélever 25% du salaire mensuel de chaque joueur de l’effectif Napolitain dont 50% pour Allan, Callejon et Mertens soit 2,5M€ environs... Ce, en guise d'amende pour la rébellion qui avait été soulevée au sein du vestiaire.



Le président napolitain compte dans la foulée purger l'équipe des meneurs de cette mutinerie, renseigne la Gazzetta. Et parmi eux figure en bonne place le défenseur international Sénégalais qui serait désormais sur la liste des transferts. Les attaquants Callejon et Mertens, eux seraient carrément sur la liste des joueurs à vendre dès le mercato d’hiver. De même qu’Allan et Insigne tous devenus « indésirables » au club, selon le quotidien Italien.