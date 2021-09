Serie A : Kalidou Koulibaly encore buteur avec le Napoli…

Le Napoli s'est imposé sur la pelouse de l'Udinese (4-0) ce lundi en clôture de la 4ème journée de Serie A.



Une victoire à laquelle le capitaine du Napoli, Kalidou Koulibaly a participé en y allant de son but en plus d’une passe décisive délivrée.



Le défenseur international sénégalais prend goût à ses habitudes de buteur. En effet, Kali avait déjà offert la victoire à Naples lors du derby contre la Juventus en inscrivant le but décisif.



Un début de saison idéal pour son club qui s’est emparé de la première place de la Serie A.