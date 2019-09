Série A (Italie) : Demba Bâ en avocat de Romelu Lukaku, victime de racisme

Une affaire qui fait beaucoup de bruit de l'autre côté des Alpes, et, plusieurs joueurs sortent donc du silence pour condamner ces cris de singe, à commencer par Demba Ba. Aujourd'hui attaquant du Istanbul Basaksehir FK, le Sénégalais a fait part de sa solution radicale pour mettre fin au racisme en Italie. « Et voici la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas y jouer quand je le pouvais... Et à ce stade, j'aimerais que tous les joueurs noirs quittent ce championnat ! Cela ne mettra certainement pas fin à leur stupidité et leur haine, mais au moins ils n'affecteront pas les autres races », a écrit le joueur âgé de 34 ans sur son compte Twitter.