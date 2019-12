Série A : Cristiano Ronaldo s’élève à 2m 56 pour placer sa tête contre la Sampdoria.

Le pauvre Nicola Murru n'a pu que le voir décoller. Nous sommes juste avant la pause de ce Sampdoria-Juventus, mercredi soir. Le défenseur de Gênes est au marquage de Cristiano Ronaldo sur ce centre d'Alex Sandro. Inutile. Le Portugais, s'envole (2m56) bien au-dessus de son adversaire et vient smasher le ballon d'une tête puissante et redonne l'avantage à Turin (2-1).



Une superbe détente mesurée par nos confrères de Sky Italia. Selon la chaîne italienne, Cristiano Ronaldo a atteint la hauteur de 2,56 m au plus haut de son saut.



Le Parisien