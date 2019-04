Serie A : Avec le premier doublé de sa carrière, Kalidou Koulibaly envoie Chievo Vérone en deuxième Division

L'international sénégalais Kalidou Koulibaly a d'abord ouvert le score (1-0, 15e) en envoyant le cuir au fond des filets de Stefano Sorrentino sur un coup de tête ravageur. Ce dernier n'a pas fait son âge (40 ans) au moment de stopper les nombreuses attaques napolitaines en seconde période.



Arkadiusz Milik s'est ensuite chargé d'aggraver l'écart (2-0, 64e) en inscrivant d'une lourde frappe du pied gauche son vingtième but de la saison. Dans le dernier quart d'heure de jeu (3-1, 81e), le défenseur sénégalais a inscrit d'une demi-volée victorieuse le premier doublé de sa carrière.



Chievo a réduit le score grâce à Bostjan Cesar, qui a marqué en réceptionnant de la tête un corner tiré par Emanuele Giaccherini. Un but qui ne changera rien à l'avenir du Chievo, officiellement relégué en deuxième division. À six journées de la fin du Championnat, Naples assoit à nouveau sa seconde place et compte désormais dix points d'avance sur le troisième du classement, l'Inter de Milan...