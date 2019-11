Sergio Ramos sur le ballon d’or 2019 : « Si Van Dijk le gagne, ça sera mérité… »

Le rugueux défenseur du Real Madrid et de la « Roja » Sergio Ramos a fait son choix pour le ballon d’or 2019. L’international Espagnol qui répondait aux questions d’Evening Standard, semble porter son choix sur le défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk. À l’en croire, une consécration du défenseur néerlandais serait méritée...



“Si Van Dijk gagne le Ballon d’Or cela sera amplement mérité. C’est un défenseur, donc c’est plus difficile. Mais on dirait que Messi et Cristiano Ronaldo ne sont plus les seuls à pouvoir le remporter. La route est ouverte aux autres maintenant », a déclaré l’emblématique international Espagnol à Evening Standard.