Séquestration d’enseignants : L’Endss porte plainte

Le bras de fer se poursuit entre l’administration de l’Ecole nationale de développement sanitaire et sociale (Endss) etles étudiants qui sont en mouvement depuis quelques temps pour réclamer l’application du système Lmd. L’affaire de la séquestration d’enseignants et du personnel administratif continue de polluer les rapports entre les étudiants et le personnel. Le personnel administratif et les enseignants ont mis à exécution leur menace de porter plainte contre les étudiants pour séquestration, agressions et insultes. Selon Meïssa Diouf qui a porté la voix de l’administration de l’école, les étudiants vont répondre de leurs actes. En plus de la plainte, un rapport sera rédigé pour traduire les étudiants devant le conseil de discipline. L’administration menace d’arrêter les cours le 31 juillet, même si le programme n’est pas terminé.