Septembre ou le mois des grandes catastrophes?

Les catastrophes naturelles ont été en progression constante depuis des décennies sur l'ensemble de la planète. Et plus spécifiquement dans certaines parties du monde.



Entre sécheresses, cyclones, ouragans, tsunamis et pluies diluviennes, les événements météorologiques extrêmes sont en train de devenir la norme. Cependant, au Sénégal, ce 26 Septembre prochain va être le 17ème anniversaire du naufrage du bateau le Joola qui assurait la navette entre la capitale sénégalaise et la région de Casamance.







Le naufrage du Joola, la pire catastrophe maritime de l’ère moderne avec plus de 2000 victimes







Le naufrage du Joola qui est annoncé comme la plus grande catastrophe maritime civile de l’ère moderne a eu lieu le 26 septembre 2002 à 22h55. Le navire transbordeur de passagers M/S « LE JOOLA » battant pavillon sénégalais faisait naufrage dans les eaux internationales de l’Océan Atlantique et au large des côtes de la Gambie, alors qu’il faisait route entre le port de Ziguinchor (Casamance) et le port de Dakar au Sénégal.

Il s’agit de la plus grande catastrophe maritime civile mondiale puisque selon le décompte officiel des autorités sénégalaises, « 1863 des 1928 passagers et hommes d’équipage embarqués ont trouvé la mort ou ont été portés disparus dans le naufrage de ce navire dont la capacité d’embarquement était limitée à 536 passagers et 44 hommes d’équipage... »



















L'effondrement des tours du World Trade Center, l’évènement tragique américain







Il a été l'évènement central des attentats du 11 septembre 2001, durant lesquels chacune des tours jumelles a été frappée par le détournement d'un avion de ligne. C’est un, aussi un des évènements qui ont marqué le monde surtout en ce qui concerne le nombre de pertes humaines qui a été noté. L’effondrement des tours jumelles avait causé d’importants dégâts surtout sur les bâtiments alentours.



Un bilan lourd avec 2 605 personnes qui se trouvaient à l'intérieur et à proximité des tours et qui ont été tuées, dont 343 sapeurs-pompiers, 23 officiers de police du NYPD et 37 officiers de la police portuaire. Ces attentats du 11 septembre 2001 sont constitués de quatre attentats-suicides perpétrés aux États-Unis par 19 pirates de l'air et organisés par de nombreux membres du réseau islamiste Al-Qaïda. Les attentats du 11 septembre 2001 sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés. 6 291 personnes sont blessées lors de ces attaques qui causent la mort de 2 973 personnes, appartenant à quatre-vingt-treize pays, dont 343 membres du New York City Fire Department (FDNY), 37 membres du Port Authority Police Department et 23 membres du New York City Police Department (soit 2 992 morts en comptant les dix-neuf terroristes pirates de l'air), selon les chiffres officiels du rapport de la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, remis le 22 juillet 2004.



















D’autres faits et catastrophes marquants du mois de Septembre







C’est le 28 Septembre 2018 en Indonésie qu’un puissant séisme de magnitude 7,5 a frappé, l'île de Célèbes, en Indonésie. La secousse a été suivie d'un tsunami qui a touché l'île. La ville de Palu, où vivent 350 000 habitants, a ainsi été frappée par une vague de 1,5 mètre, un tremblement de terre suivi d'un tsunami. Ce tsunami a causé la mort de plus de 5000 personnes .



Aux États-Unis, l'ouragan Florence a touché les côtes de la Caroline du Sud, à l'Est des États-Unis le 13 septembre. Rapidement rétrogradé en tempête tropicale, le phénomène météorologique s'accompagnait surtout de pluies torrentielles et extrêmement violentes.



Cependant, des milliers de personnes seront déplacées, des villes inondées, et le bilan officiel fera état de 37 victimes. Les élevages ont en effet payé un très lourd tribut au phénomène. Plus de 3,4 millions de volailles ont été tuées dans les inondations, tout comme plus de 5.500 porcs.







Au Mexique: Un tremblement de terre historique s’est produit en Septembre de magnitude 8.2 a fait au moins 240 morts au sud du Mexique et plus spécifiquement dans l'état de Oaxaca. A Juchita, il y a eu plus de 800 répliques en l'espace de 3 jours.







Septembre - Vietnam: Le typhon Doksuri a balayé le Vietnam le 15 septembre. C'est la tempête la plus destructrice que le pays n'ai jamais connu depuis plusieurs années



Septembre - Caraïbes: L'ouragan Irma, tempête de catégorie 5, a fait des ravages dans les Caraïbes. Dévastant les iles de St Martin, St Barthélémy, Barbuda, Anguilla et les iles Vierges. Irma est le 1er ouragan à rester classé en catégorie 5 pendant une aussi longue période continue...