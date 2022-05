Séparer la bonne graine de l’ivraie ! (Par Ibrahima Baba Sall, Député, Maire de Bakel)

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, vient encore une fois de démontrer à la face du monde son immaturité et son incapacité de diriger la ville de Dakar, capitale du Sénégal.

En effet après la farce servie lors du forum mondial de l’eau qu’il avait boycotté pour organiser un pseudo forum parallèle, revoilà notre tonitruant maire se distinguer de la pire des manières en bandant les muscles devant les forces de l’ordre pour entrer de force à la Direction Générale des Elections et faire changer la liste du département de Dakar de la coalition Yewi Askan Wi menacée de rejet pour non-respect de la parité.

Sachant qu’il n’avait pas la force de l’argument, il a tenté d’utiliser l’argument de la force. Une telle forfaiture ne saurait prospérer devant cette institution du Ministère de l’Intérieur et fort heureusement force est restée à la loi.

Ceci prouve, s’il en était encore besoin, leur ignorance, leur manque de rigueur, leur amateurisme et que sais-je encore.

En effet, comment comprendre, à ce niveau de responsabilité que de telles légèretés puissent être commises et qu’ensuite on se débine pour se victimiser et vouloir faire porter la responsabilité à la Direction Générale des Elections dont les responsables, hauts fonctionnaires de l’administration rompus à la tâche, sont connus pour leur professionnalisme et leur probité morale et intellectuelle.

Tout ceci est la preuve par quatre que Barthélémy Dias et les siens sont des maires par défaut élus sur la base de combines et de manœuvres politiciennes tendant à tromper les populations surtout les plus jeunes.

Ils ont déjà commencé à faire étalage de leur incompétence et de leur méconnaissance des règles les plus élémentaires de l’administration des collectivités territoriales dont ils ont la charge.

Leur volonté de défier l’Etat dont ils sont un démembrement les pousse à faire des recrutements tous azimuts et dans la plus grande illégalité.

Ils doivent se ressaisir et savoir que cette défiance de l’autorité de l’État ne peut que leur porter préjudice et porter préjudice aux populations.

A défaut, ces populations devront prendre leurs responsabilités et les amener à se départir de la politique politicienne et à gouverner dans le sens strict de leurs intérêts.

Elles doivent aussi refuser de porter des combats qui ne sont pas les leurs et qui risquent de déstabiliser notre pays, comme ce fut le cas lors des événements de mars 2021 pendant lesquels 14 personnes, particulièrement des jeunes ont été sacrifiés sur l’autel des intérêts de Ousmane Sonko qui ne les avait pas informés quand il se rendait au salon de massage.

Pour ce faire, ils doivent prendre exemple sur le Président Macky SALL qui, nuit et jour, et depuis toujours travaille dans la perspective de l’amélioration des conditions de vie et d’existence des populations du Sénégal.

Après les réalisations palpables durant son premier magistère qui lui ont valu une réélection en 2019 dès le premier tour avec 58, 27% des suffrages, il a placé la barre très haut avec des infrastructures de dernière génération qui n’ont rien à envier à celles des pays les plus développés du monde.

« Weddi guiss bokku ci » et le Train Express Régional que certains disaient qu’il ne verrait jamais le jour a été inauguré le 27 décembre 2021 ouvrant une nouvelle ère dans le transport de masse avec plus de 115 000 passagers par jour. Les plus sceptiques sont maintenant convaincus de l’utilité du TER qui a beaucoup facilité le trafic entre Dakar et la banlieue.

Le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, un des plus beaux bijoux du sport dans le monde a fini de faire la fierté du Sénégal et de l’Afrique et constitue une récompense importante du Chef de l’État aux lions vainqueurs de la coupe d’Afrique des nations 2021 et qualifiés à la coupe du monde Qatar 2022. Dakar et beaucoup de communes du pays ont vu leur visage complètement transformer au point que le Dakar de 2022, comme le prédisait le Président Léopold Senghor pour 2000, ressemblerait à la capitale de la France. Ce mardi 10 mai 2022, l’histoire du Sénégal retiendra encore une fois le lancement par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL des opérations de transferts monétaires exceptionnels pour les ménages du Registre national unique (RNU). Cette opération est destinée à renforcer la résilience de près de 543.000 ménages. Chaque ménage recevra 80 000 F CFA. Les bénéficiaires qui ont pu recevoir l’argent ont affirmé leur satisfaction en remerciant le chef pour cette aide importante dans cette période de conjoncture qui, au-delà de lutter contre l’extrême pauvreté et la vulnérabilité, intègre l’autonomisation des bénéficiaires en contribuant à améliorer leurs conditions de vie. C’est ainsi qu’un cash transfert de 43 milliards a été mobilisé pour soulager des ménages en situation de précarité et leur donner un nouvel espoir.

C’est un exemple de patriotisme et d’attachement indéfectible aux populations du Sénégal.

Ces dernières doivent constituer un bouclier pour le défendre afin qu’il continue, au-delà de 2024, à gouverner ce pays qu’il serait dangereux de laisser entre les mains d’aventuriers et de rancuniers qui qui une fois élus vont s’adonner à des règlements de comptes préjudiciables à la stabilité de notre cher pays.

Sénégalaises et Sénégalais, le moment est venu de séparer la bonne graine de l’ivraie !



Ibrahima Baba SALL

Député Maire de Bakel.