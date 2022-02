Sentiment anti-français : « C’est un prétexte politique partisan des oppositions (…) qui utilisent la France comme moyen de faire du populisme »

Le député français M’jid El Guerrab admet le recul de l’influence de la France dans la diplomatie internationale, notamment en Afrique. De passage à Dakar, ce 31 janvier, pour prendre part au lancement du comité de soutien du Sénégal pour la Réélection du président Emmanuel Macron, le député a plaidé pour une revue de la diplomatie française à l’extérieur.



Évoquant le « sentiment anti-français » qui se développe de plus en plus à travers l’Afrique francophone, M’jid El Guerrab s’attaque à une certaine opposition qui selon lui alimente ce débat contre la France.



« C’est un prétexte politique partisan des oppositions qui n’ont pas forcément accès au pouvoir et qui utilisent la France comme moyen de faire du populisme », a expliqué le député des français du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest.