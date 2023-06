Sensibilisation « Fégu Jëm Nawet » : L’ONAS implique les Badiéne Gokh des Parcelles Assainies et invite les usagers à plus de civisme

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a tenu une journée de sensibilisation contre « les actes pouvant entraîner l’obstruction des regards des canalisations et par conséquent le dysfonctionnement du réseau d’assainissement » selon l’intitulé du thème choisi lors de cette cérémonie qui s’est déroulée sur l’esplanade de la mairie des Parcelles assainies. Les délégués de quartier, les marraines de quartier (Badiène Gokh), les autorités municipales et les populations ont pris part à cette séance de sensibilisation et d’échanges.



Au nom des Badiene Gokh, Adjaratou Kany Touré est largement revenue sur l’importance de revenir à de meilleures pratiques, en toute responsabilité pour mieux vulgariser les réalisations de l’ONAS et préserver les installations. C’est dans ce sens que Diadji Niang, le directeur de l’exploitation et de la maintenance, a axé son intervention. Notons que diverses questions relatives aux problèmes d’évacuation des eaux usées ont été soulevées par les habitants des Parcelles Aissainies…